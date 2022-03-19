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На Запорізькому напрямку ЗСУ знищили військову техніку та близько 60 окупантів - Денисенко

На Запорізькому напрямку ЗСУ знищили військову техніку та близько 60 окупантів - Денисенко

Київ • УНН

 • 202829 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Вадим Денисенко в ефірі телемарафону повідомив, що на запорізьклму напрямку ЗСУ знищили військову техніку та близько 60 окупантів. Про це інформує УНН.

Цитата

"На запорізькому напрямку теж вдалися до контр-атаки наші. Знищили, до 60-ти росіян. Знищили кілька одиниць техніки. І також хотів відзначити білоруський напрямок, нам на допомогу прийшли білоруські партизани. Там з’явилися білоруські, традиційно для них партизани. Які по суті вивели з ладу залізничне сполучення яке веде до території України.
Там розібрані рейки частково, частково зіпсовані відповідні регулювальні речі. Тобто, через білоруські залізниці неможливо добратися до України. Що реально ускладнює логістику для рф", - повідомив Денисенко Вадим.

Також нардеп розповів про міст через Прип’ять, який побудувала рф.

"Справді, там підходить російська техніка до білоруського кордону. Справді, росіяни пробують знову зайти, з не такими великими силами як було три тижні тому. Вони будуть пробувати зайти на територію України. Ми розуміємо, де вони знаходяться, куди і де вони заходять. Ми розуміємо що росіяни не полишають ідеї зробити ще одну спробу штурму міста Київ. Будемо з ними воювати", - заявив Денисенко.

Тажок він додав, що посольство Білорусі покинуло Україну.

Нагадаємо

У Гомельській області Білорусі розвантажують військову техніку РФ, зводять понтонний міст через Прип’ять

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