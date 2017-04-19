В Запорожской области зафиксировали два случая ботулизма
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Энергодаре Запорожской области две женщины заболели ботулизмом. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Анатолий Сидоренко.
Установлено, что женщины (56 и 41 лет) 16 апреля употребляли рыбу. Вчера им стало плохо и они вызвали скорую помощь.
Около 15:00 больных госпитализировали медики реанимационной бригады медсанчасти № 1.
В 19:00 женщин обследовал инфекционист. У них диагностировали ботулизм с тяжелым течением. Им было введено по 2 дозы ПБС (т. А, В, С).
Напомним, 5 января мужчину с подозрением на ботулизм госпитализировали в Кировоградской области.