В Запорожской области зафиксировали два случая ботулизма

Установлено, что женщины (56 и 41 лет) 16 апреля употребляли рыбу. Вчера им стало плохо и они вызвали скорую помощь.

Около 15:00 больных госпитализировали медики реанимационной бригады медсанчасти № 1.

В 19:00 женщин обследовал инфекционист. У них диагностировали ботулизм с тяжелым течением. Им было введено по 2 дозы ПБС (т. А, В, С).

Напомним, 5 января мужчину с подозрением на ботулизм госпитализировали в Кировоградской области.