На Запоріжжі зафіксовано два випадки ботулізму
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Енергодарі Запорізької області дві жінки захворіли на ботулізм. Про це кореспонденту УНН повідомив голова незалежної спілки працівників швидкої допомоги Анатолій Сидоренко.
Встановлено, що жінки (56 та 41 років) 16-го квітня вживали рибу. Вчора їм стало зле і вони викликали швидку допомогу.
Близько 15:00 хворих госпіталізували медики реанімаційної бригади медсанчастини.
О 19:00 жінок обстежив інфекціоніст. В них діагностували ботулізм з важким перебігом. Їм було введено по 2 дози ПБС (т. А, В, С).
Нагадаємо, 5 січня чоловіка з підозрою на ботулізм госпіталізували на Кіровоградщині.