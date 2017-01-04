На Запорожье по подозрению в убийстве полицейские задержали сына жертвы
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 4 января. УНН. Несмотря на то, что подозреваемый в убийстве отца отказался давать показания, работники Мелитопольского отдела полиции установили его причастность к преступлению. Об этом корресподенту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.
Так, 1 января в 23:50 в Мелитопольский отдел полиции ГУНП в Запорожской области через «102» поступило сообщение от 27-летнего молодого человека, что на дворе по месту жительства он обнаружил тело своего отца.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили тело хозяина 1954 года рождения с телесными повреждениями.
Принятыми мерами розыска правоохранители установили, что 1 января примерно в 19:50, находясь во дворе домовладения по переулку Айвазовского мужчине нанес проникающие ранения его сын. Когда злоумышленник понял, что отец умер, то снял с него золотые украшения и вытащил из карманов более 6 тыс. долл. Общая сумма материального ущерба - свыше 212 тыс. грн.
Подозреваемый от дачи каких-либо показаний на основании ст.63 Конституции Украины отказался. Однако правоохранители во время следственно-оперативных мероприятий выявили ряд доказательств, указывающих на то, что именно он причастен к убийству.
На сегодня назначен ряд экспертиз. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины и направлено в изолятор временного содержания.
3 января молодому человеку следователем Мелитопольского ОП сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи - лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.