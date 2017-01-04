На Запоріжжі за підозрою у вбивстві поліцейські затримали сина жертви

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 4 січня. УНН. Незважаючи на те, що підозрюваний у вбивстві батька відмовився давати свідчення, працівники Мелітопольського відділу поліції встановили його причетність до злочину. Про це коресподенту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області.

Так, 1 січня о 23:50 до Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області через «102» надійшло повідомлення від 27-річного молодика, що на подвір’ї за місцем мешкання він виявив тіло свого батька.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили тіло господаря 1954 року народження з тілесними ушкодженнями.

Вжитими заходами розшуку правоохоронці встановили, що 1 січня приблизно о 19:50, знаходячись у дворі домоволодіння по провулку Айвазовського чоловікові наніс проникаючі поранення його син. Коли зловмисник зрозумів, що батько помер, то зняв з нього золоті прикраси та дістав із кишень понад 6 тис. дол. Загальна сума матеріального збитку – понад 212 тис. грн.

Підозрюваний від дачі будь-яких свідчень на підставі ст.63 Конституції України відмовився. Однак правоохоронці під час слідчо-оперативних заходів виявили низку доказів, які вказують на те, що саме він причетний до вбивства.

На сьогодні призначено низку експертиз. Зловмисника затримано у порядку ст.208 КПК України та направлено до ізолятору тимчасового тримання.

3 січня молодикові слідчим Мелітопольського ВП повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Санкція статті - позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

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