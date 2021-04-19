На Запорожье грузовой бус столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. На трассе в Запорожской области грузовой микроавтобус столкнулся с маршруткой "Мелитополь - Мариуполь", четыре человека пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-службы ГУ ГСЧС в области.
Детали
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Одесса - Мелитополь - Новоазовск, вблизи села Красное Поле, спасатели получили 19 апреля в 4:29.
Как выяснилось, совершили столкновение грузовой автомобиль Mercedes-Benz Sprinter и маршрутное такси, которое двигалось по направлению Мелитополь - Мариуполь, также Mercedes-Benz Sprinter.
Сотрудники ГСЧС деблокировали водителя грузового микроавтобуса и передали его работникам "скорой".
Всего в результате ДТП травмированы 4 человека: 2 водителя и 2 пассажира, которых госпитализировали в городскую больницу.
По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.
Добавим
По данным МВД, за 2020 год в Украине произошло 168 тыс. 107 ДТП. Из них 26 тыс. 140 ДТП - с травмированными, в которых погиб 3541 человек и 31 тыс. 974 человека получили травмы.
При этом, по данным патрульной полиции, в январе-марте в Украине произошло уже 42 689 тыс. ДТП, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 4457 ДТП - с травмированными (-16,3%), в которых погибло 610 человек (-18,4%) и 5439 человек получили травмы (-18,7%).