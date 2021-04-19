На Запоріжжі вантажний бус зіткнувся з маршруткою, є постраждалі

Деталі

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на трасі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, поблизу села Червоне Поле, рятувальники отримали 19 квітня о 4:29.

Як з’ясувалося, скоїли зіткнення вантажний автомобіль Mercedes-Benz Sprinter та маршрутне таксі, яке рухалось за напрямком Мелітополь – Маріуполь, також Mercedes-Benz Sprinter.

Співробітники ДСНС деблокували водія вантажного мікроавтобусу та передали його працівникам "швидкої".

Всього внаслідок ДТП травмувалися 4 особи: 2 водія та 2 пасажири, яких госпіталізували до міської лікарні.

За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Додамо

За даними МВС, за 2020 рік в Україні сталося 168 тис. 107 ДТП. З них 26 тис. 140 ДТП – з травмованими, у яких загинула 3541 людина та 31 тис. 974 людини отримали травми.

При цьому, за даними патрульної поліції, у січні-березні в Україні сталося вже 42 689 тис. ДТП, що на 18% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 4457 ДТП – з травмованими (-16,3%), у яких загинуло 610 людей (-18,4%) та 5439 людей отримали травми (-18,7%).