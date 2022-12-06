В Запорожье украинские защитники уничтожили до 20 единиц техники противника, около 70 оккупантов ранены - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. На Запорожском направлении украинские защитники ударили по позициям оккупантов. В результате было уничтожено до 20 единиц военной техники, около 70 оккупантов получили ранения. Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных Сил, передает УНН.
Цитата
“Противник несет потери, поэтому 4 декабря в Запорожской области в результате огневого поражения было уничтожено до 20 единиц военной техники противника разного типа, около 70 оккупантов получили ранения”, – говорится в сообщении.
Детали
В то же время на Запорожском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии районов более 10 населенных пунктов, в частности, Времивка, Новополь Донецкой области; Дорожнянка, Гуляйполе, Железнодорожное, Степное и Плавные Запорожской области.
В течение суток от ракетных ударов противника пострадала гражданская инфраструктура населенного пункта Степное Запорожской области.
Дополнение
Российские военные обстреляли Запорожье, поврежденные объекты критической инфраструктуры и жилые дома. Люди, по предварительным данным, не пострадали.