В Запорожье украинские защитники уничтожили до 20 единиц техники противника, около 70 оккупантов ранены - Генштаб

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“Противник несет потери, поэтому 4 декабря в Запорожской области в результате огневого поражения было уничтожено до 20 единиц военной техники противника разного типа, около 70 оккупантов получили ранения”, – говорится в сообщении.

Детали

В то же время на Запорожском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии районов более 10 населенных пунктов, в частности, Времивка, Новополь Донецкой области; Дорожнянка, Гуляйполе, Железнодорожное, Степное и Плавные Запорожской области.

В течение суток от ракетных ударов противника пострадала гражданская инфраструктура населенного пункта Степное Запорожской области.

Дополнение

Российские военные обстреляли Запорожье, поврежденные объекты критической инфраструктуры и жилые дома. Люди, по предварительным данным, не пострадали.