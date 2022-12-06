На Запоріжжі українські захисники знищили до 20 одиниць техніки противника, близько 70 окупантів поранені – Генштаб

Цитата

“Противник зазнає втрат, відтак 4 грудня у Запорізької області в результаті вогневого ураження було знищено до 20 одиниць військової техніки противника різного типу, близько 70 окупантів отримали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Деталі

Водночас, на Запорізькому напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії районів понад 10 населених пунктів, зокрема Времівка, Новопіль Донецької області; Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Степове та Плавні Запорізької області.

Протягом доби від ракетних ударів противника постраждала цивільна інфраструктура населеного пункту Степне Запорізької області.

Доповнення

Російські військові обстріляли Запоріжжя, пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Люди, за попередньою інформацією, не постраждали.