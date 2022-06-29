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В Запорожской области в плену рашистов находятся шесть чиновников и 368 граждан

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июня. УНН. В Запорожье в плену российских оккупантов находятся шесть чиновников и 368 граждан. Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Александр Старух во время брифинга, передает УНН.

Детали

Старух сообщил, что оккупанты продолжают совершать репрессии против жителей Энергодара, в частности, против граждан, имеющих собственную позицию и руководителей, которые не хотят сотрудничать.

"россияне уже не первую неделю похищают и удерживают граждан Украины. Сейчас в плену оккупантов шесть должностных лиц и 368 человек. Так, в заложниках находится Иван Самойлюк и городской голова Днепрорудного – Матвеев. Почти 80 дней в заложниках сын Андрея Буряка, которому всего 16 лет. Мы пытались включить их в списки на обмен, но пока безрезультатно", – рассказал Старух.

По словам главы ОВА, коммуникация с работниками Запорожской ОВА уже давно потеряна. А это предприятие, нуждающееся в постоянном надзоре. Даже без терактов там могут быть непредсказуемые обстоятельства.

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