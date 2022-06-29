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На Запоріжжі у полоні рашистів перебувають шестеро посадовців та 368 громадян

На Запоріжжі у полоні рашистів перебувають шестеро посадовців та 368 громадян

Київ • УНН

 • 66822 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. На Запоріжжі у полоні російських окупантів перебувають шестеро посадовців та 368 осіб. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Старух повідомив, що окупанти продовжують здійснювати репресії проти жителів Енергодара, зокрема проти громадян, які мають власну позицію та керівників, які не хочуть співпрацювати.

"росіяни вже не перший тиждень викрадають та утримують громадян України. Наразі у полоні окупантів шість посадовців та 368 осіб. Так, у заручниках знаходиться Іван Самойлюк та міський голова Дніпрорудного – Матвеєв. Майже 80 днів у заручниках син Андрія Буряка, якому лише 16 років. Ми намагалися включити їх у списки на обмін, але поки безрезультатно", - розповів Старух.

За словами очільника ОВА, комунікація з працівниками Запорізької ОВА вже давно втрачена. А це підприємство, яке потребує постійного нагляду. Навіть без терактів, там можуть бути непередбачувані обставини.

Доповнення

У захопленому окупантами Енергодарі Запорізької області російські загарбники викрали начальника управління комунальної власності Енергодарської міської ради Бориса Ярмоленка.

Енергодарський міський голова Дмитро Орлов повідомив, що у місті зросла кількість викрадань людей, які вчиняють окупанти. Місто вже рівно три місяці знаходиться під окупацією росіян. За цей час посилився фізичний і психологічний тиск на громадян.

Українські Національні Новини

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