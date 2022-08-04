На Запорожье ПВО сбила российскую ракету: фото обломков

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"Не все рашистские ракеты достигли сегодня своей цели. Воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады опубликовали фото обломков ракеты из комплекса С-300, которую украинские ПВО сбили сегодня утром в Запорожской области", – говорится в сообщении.

Напомним

Этой ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожской области – разрушили зернохранилище, несколько частных домов, попали по складам агрофирмы, один человек получил ранения.