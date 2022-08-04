На Запоріжжі ППО збила російську ракету: фото уламків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Сьогодні вранці над Запорізькою областю ППО збила російську ракету. Про це в Telegram повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує УНН.
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"Не усі рашистські ракети досягли сьогодні своєї мети. Воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади опублікували фото уламків ракети із комплексу С-300, яку українські ППО збили сьогодні вранці у Запорізькій області", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Цієї ночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Запорізькій області – зруйнували зерносховище, кілька приватних будинків, влучили по складах агрофірми, одна людина дістала поранення.