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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 59833 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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На Запоріжжі ППО збила російську ракету: фото уламків

На Запоріжжі ППО збила російську ракету: фото уламків

Київ • УНН

 • 139809 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Сьогодні вранці над Запорізькою областю ППО збила російську ракету. Про це в Telegram повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує УНН

Цитата

"Не усі рашистські ракети досягли сьогодні своєї мети. Воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади опублікували фото уламків ракети із комплексу С-300, яку українські ППО збили сьогодні вранці у Запорізькій області", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Цієї ночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Запорізькій області – зруйнували зерносховище, кілька приватних будинків, влучили по складах агрофірми, одна людина дістала поранення.

Українські Національні Новини

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