На Запоріжжі ППО збила російську ракету: фото уламків

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"Не усі рашистські ракети досягли сьогодні своєї мети. Воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади опублікували фото уламків ракети із комплексу С-300, яку українські ППО збили сьогодні вранці у Запорізькій області", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Цієї ночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Запорізькій області – зруйнували зерносховище, кілька приватних будинків, влучили по складах агрофірми, одна людина дістала поранення.