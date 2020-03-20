В Запорожской области полицейского подозревают в попытке выдать покушение на убийство за самоубийство
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Одному из сотрудников Национальной полиции Украины сообщили о подозрении в попытке выдать покушение на убийство за самоубийство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Так, одному из сотрудников Национальной полиции Украины сообщили о подозрении по факту совершения покушения на умышленное убийство (ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 УК Украины).
"По данным следствия, полицейский с потерпевшим в нерабочее время употребляли алкогольные напитки в помещении служебного кабинета оперуполномоченного одного из райотделов полиции г. Запорожья. Правоохранитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выстрел из травматического оружия в указанное лицо, нанеся ему тяжелые повреждения головы. Затем, по версии следствия, полицейский, вероятно с помощью третьих лиц, попытался скрыть умышленное убийство путем уничтожения доказательств, фальсификации обстоятельств происшествия и имитирование самоубийства. Они вызвали скорую, вероятно ожидая, что к ее приезду указанное лицо умрет от полученных травм", - говорится в сообщении.
Сообщается, что пострадавшего удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, через несколько недель он пришел и дал показания об обстоятельствах событий.
"Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения. Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, которые могли принимать участие в указанных действиях", - отмечается в сообщении.
Напомним, ГБР подозревает полицейских в пытках незаконно задержанного мужчины.