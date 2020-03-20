На Запоріжжі поліцейського підозрюють у спробі видати замах на вбивство за самогубство
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Одному зі співробітників Національної поліції України повідомили про підозру у спробі видати замах на вбивство за самогубство. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.
Так, одному зі співробітників Національної поліції України повідомили про підозру за фактом вчинення замаху на умисне вбивство (ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 КК України).
"За даними слідства, поліцейський з потерпілим у неробочий час вживали алкогольні напої в приміщенні службового кабінету оперуповноваженого одного з райвідділів поліції м. Запоріжжя. Правоохоронець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив постріл з травматичної зброї у зазначену особу, спричинивши їй тяжкі ушкодження голови. Потім, за версією слідства, поліцейський, ймовірно за допомогою третіх осіб, спробував приховати навмисне вбивство шляхом знищення доказів, фальсифікації обставин події та імітування самогубства. Вони викликали швидку, ймовірно очікуючи, що до її приїзду зазначена особа помре від отриманих травм", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що потерпілого вдалося врятувати завдяки своєчасно наданій медичній допомозі, за кілька тижнів він опритомнів і дав свідчення про обставини подій.
"Наразі до суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу. Слідство триває, встановлюються інші особи, які могли брати у зазначених діях",- зазначається в повідомленні.
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