В Запорожье ограбили АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В субботу в 00:37 в дежурную часть Мелитопольского отдела полиции поступило сообщение о том, что на 399 км автодороги "Харьков-Симферополь" совершено разбойное нападение на автозаправочную станцию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ЧП в Запорожской области.
Следственно-оперативной группой установлено, что неизвестные в масках путем разбития стекла, проникли в помещение АЗС, где под угрозой применения оружия, открыто завладели деньгами в сумме 25000 гривен. После чего скрылись в неизвестном направлении.
Сотрудники Главного управления Национальной полиции в Запорожской области устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к совершению разбойного нападения на помещение АЗС в Мелитопольском районе. Продолжаются первоочередные следственно-розыскные мероприятия.
Продолжается досудебное расследование уголовного преступления по признакам ч.3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Запорожской области ограбили магазин на АЗС.