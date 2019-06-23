В Запорожье ограбили АЗС

Следственно-оперативной группой установлено, что неизвестные в масках путем разбития стекла, проникли в помещение АЗС, где под угрозой применения оружия, открыто завладели деньгами в сумме 25000 гривен. После чего скрылись в неизвестном направлении.

Сотрудники Главного управления Национальной полиции в Запорожской области устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к совершению разбойного нападения на помещение АЗС в Мелитопольском районе. Продолжаются первоочередные следственно-розыскные мероприятия.

Продолжается досудебное расследование уголовного преступления по признакам ч.3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Запорожской области ограбили магазин на АЗС.