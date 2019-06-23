На Запоріжжі пограбували АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У суботу о 00:37 до чергової частини Мелітопольського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на 399 км автошляху "Харків-Сімферополь" вчинено розбійний напад на автозаправну станцію. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Запорізькій області.
Слідчо-оперативною групою встановлено, що невідомі у масках шляхом розбиття скла, проникли до приміщення АЗС, де під погрозою застосування зброї, відкрито заволоділи грошима в сумі 25000 гривень. Після чого зникли у невідомому напрямку.
Співробітники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області встановлюють обставини та осіб, причетних до вчинення розбійного нападу на приміщення АЗС у Мелітопольському районі. Тривають першочергові слідчо-розшукові заходи.
Триває досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Запорізькій області пограбували магазин на АЗС.