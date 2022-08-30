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На Запорожье оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов, есть разрушения - ОВА

Киев • УНН

 • 146084 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Российские захватчики за минувшие сутки обстреляли районы девяти населенных пунктов в Запорожской области, сообщает Запорожская ОВА, пишет УНН.

На Запорожье оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов, есть разрушения - ОВА

Цитата

"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Новоданиловка, Орехов, Гуляйполе, Малокатериновка, Ольговское, Полтавка, Новоселка, Малые Щербаки", – сообщили в ОВА в Telegram.

Детали

Поступило 43 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

При этом, по данным ОВА, на Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивает на удерживании занятых рубежей. За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.

Дополнение

Украинское движение сопротивления информирует о взрыве боекомплекта с мелитопольскими оккупантами в Запорожской области. Сейчас известно об уничтожении ряда мелитопольских оккупантов, которые решили посмотреть, как пылает БК в Михайловке, отметил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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