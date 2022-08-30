На Запоріжжі окупанти обстріляли 9 населених пунктів, є руйнування - ОВА

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"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Новоданилівка, Оріхів, Гуляйполе, Малокатеринівка, Ольгівське, Полтавка, Новосілка, Малі Щербаки", - повідомили в ОВА у Telegram.

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Надійшло 43 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

При цьому, за даними ОВА, на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Доповнення

Український рух спротиву інформує про вибух боєкомплекту з мелітопольськими окупантами у Запорізькій області. Наразі відомо про знищення низки мелітопольских окупантів, які вирішили подивитись, як палає БК у Михайлівці, зазначив мер Мелітополя Іван Федоров.