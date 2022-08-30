Вночі ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя, — ОВА

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«Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Наразі не зафіксовано значних руйнувань на об’єктах інфраструктури. Триває уточнення наслідків удару», — написав Старух у своєму Telegram.

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Про вибухи цієї ночі також повідомили у Миколаєві, Херсоні