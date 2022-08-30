Ночью враг нанес ракетный удар по городу Запорожье, — ОВА

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«Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по городу Запорожье. По предварительной информации, пострадавших нет.

В настоящее время не зафиксировано значительных разрушений на объектах инфраструктуры. Продолжается уточнение последствий удара», — написал Старух в своем Telegram.

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О взрывах этой ночью также сообщили в Николаеве, Херсоне