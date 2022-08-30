У повітря злетів боєкомплект з мелітопольськими окупантами - ОВА

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“Новини Руху супротиву. Нас інформують і просять “привітати” мелітопольських окупантів з невдалим переглядом фільму про “БК, що палають”. Поїхали подивитись на пожежу на складах, раптом стався вибух. Рух супротиву запрошує окупантів, які пропустили сеанс, до перегляду наступного разу”, – написав Старух у Telegram.

Доповнення

Мер Мелітополя повідомив, що сили спротиву влучили в самі «очі» ворога в районі північного виїзду з Мелітополя в Запорізькій області.