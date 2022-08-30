В воздух взлетел боекомплект с мелитопольскими оккупантами - ОВА

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“Новости Движения сопротивления. Нас информируют и просят “поздравить” мелитопольских оккупантов с неудачным просмотром фильма о “БК, что горят”. Поехали посмотреть на пожар на складах, вдруг произошел взрыв. Движение сопротивления приглашает оккупантов, пропустивших сеанс, к просмотру в следующий раз”, – написал Старух в Telegram.

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Мэр Мелитополя сообщил, что силы сопротивления попали в самые «глаза» врага в районе северного выезда из Мелитополя в Запорожской области.