На Запорожье игрок выиграл в лотерею полмиллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Житель города Вольнянск Запорожской области, выиграл главный приз лотереи “ТОП” — полмиллиона гривен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании “М. С.Л.”.
Так, 8 апреля в тираже № 1273 главный приз сорвал игрок, который приобрел билет № 10227 на фирменном столе “М.С.Л.”, расположенном в супермаркете “АТБ” по адресу: переулок Торговый, 11.
“Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет победителя и ожидает счастливчика в ближайшем представительстве компании для оформления выигрыша”, — сообщили в “М.С.Л.”.
В компании также отметили, что этот выигрыш оказался уже 125-й среди всех выигранных главных призов за все время проведения лотерей “ТІП” и “ТОП” и первым выигрышем в лотерею “ТОП” в 2017 году.
“Первый срыв главного приза в этом году в лотерее "ТІП“- 200 тыс. гривен — состоялся 22 января 2017. Интересно, что среди областей лидирующие позиции по количеству победителей в лотерее "ТОП" продолжают занимать Днепропетровская и Одесская области — с десятью и шестью счастливчиками-обладателями главных призов соответственно”, — добавили в “М.С.Л.”.
Как сообщал УНН, в прошлом году лотереи “ТИП” и “ТОП” за счет главных призов обогатили украинцев почти 2,5 млн грн. Так, в лотерее “ТІП” в 2016 году было сорвано два главных приза, каждый из которых составлял 200 тыс. грн. А в лотерее “ТОП” были сорваны четыре главных приза, каждый из которых составлял 500 тыс. грн.