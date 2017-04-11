На Запорожье игрок выиграл в лотерею полмиллиона гривен

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52462 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105206 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161992 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119113 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118142 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113440 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104883 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107234 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103717 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155190 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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На Запорожье игрок выиграл в лотерею полмиллиона гривен

На Запорожье игрок выиграл в лотерею полмиллиона гривен

Киев  •  УНН

 • 7200 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Житель города Вольнянск Запорожской области, выиграл главный приз лотереи “ТОП” — полмиллиона гривен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании “М. С.Л.”.

Так, 8 апреля в тираже № 1273 главный приз сорвал игрок, который приобрел билет № 10227 на фирменном столе “М.С.Л.”, расположенном в супермаркете “АТБ” по адресу: переулок Торговый, 11.

“Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет победителя и ожидает счастливчика в ближайшем представительстве компании для оформления выигрыша”, — сообщили в “М.С.Л.”.

В компании также отметили, что этот выигрыш оказался уже 125-й среди всех выигранных главных призов за все время проведения лотерей “ТІП” и “ТОП” и первым выигрышем в лотерею “ТОП” в 2017 году.

“Первый срыв главного приза в этом году в лотерее "ТІП“- 200 тыс. гривен — состоялся 22 января 2017. Интересно, что среди областей лидирующие позиции по количеству победителей в лотерее "ТОП" продолжают занимать Днепропетровская и Одесская области — с десятью и шестью счастливчиками-обладателями главных призов соответственно”, — добавили в “М.С.Л.”.

Как сообщал УНН, в прошлом году лотереи “ТИП” и “ТОП” за счет главных призов обогатили украинцев почти 2,5 млн грн. Так, в лотерее “ТІП” в 2016 году было сорвано два главных приза, каждый из которых составлял 200 тыс. грн. А в лотерее “ТОП” были сорваны четыре главных приза, каждый из которых составлял 500 тыс. грн.

Украинские Национальные Новости

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