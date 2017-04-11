На Запоріжжі гравець виграв у лотерею півмільйона гривень

Так, 8 квітня в тиражі № 1273 головний приз зірвав гравець, який придбав квиток № 10227 на фірмовому столі “М.С.Л.”, розташованому у супермаркеті “АТБ” за адресою: провулок Торговий, 11.

“Оператор державних лотерей „М.С.Л.“ вітає переможця й очікує щасливчика в найближчому представництві компанії для оформлення виграшу”, — повідомили в “М. С.Л.”.

У компанії також зазначили, що цей виграш виявився вже 125-й серед усіх виграних головних призів за весь час проведення лотерей “ТІП” і “ТОП” та першим виграшем у лотерею “ТОП” у 2017 році.

“Перший зрив головного призу цього року в лотереї „ТІП“ — 200 тис. гривень — відбувся 22 січня 2017 року. Цікаво, що серед областей лідируючі позиції з кількості переможців у лотереї „ТОП“ продовжують займати Дніпропетровська та Одеська області — з десятьма та шістьма щасливчиками-власниками головних призів відповідно”, — додали у “М.С.Л”.

Як повідомляв УНН, минулого року лотереї “ТІП” та “ТОП” за рахунок головних призів збагатили українців на майже 2,5 млн грн. Так, в лотереї “ТІП” у 2016 році було зірвано два головних призи, кожен з яких становив 200 тис. грн. А в лотереї “ТОП” було зірвано чотири головні призи, кожен з яких становив 500 тис. грн.