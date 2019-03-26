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В Запорожской области госпитализирован мужчина, который бросил гранату в полицейских

Киев • УНН

 • 8496 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Запорожской области госпитализирован мужчина, который вызвал полицейских и бросил в них гранату. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

В Запорожской области госпитализирован мужчина, который бросил гранату в полицейских

"26 марта в Пологовский отдела полиции поступило сообщение, что у города Пологи ходит человек с гранатой. На вызов сразу выехало руководство отдела полиции и поднято "по тревоге" личный состав. Полицейские не установили правонарушителя, поэтому опросили свидетелей, получили приметы и начали отработку района. Около 11:00 в городе Пологи по улице Пушкина наряд группы реагирования патрульной полиции установил правонарушителя, однако последний, увидев полицейских, бросил в их сторону гранату", - говорится в сообщении.

В результате взрыва были травмированы два работника грппы 1987 и 1985 рождения, и злоумышленника, который применил гранату, 1989 года рождения.

Травмированных госпитализировано в больницу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о задержании злоумышленника в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по признакам ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Запорожье мужчина бросил гранату в полицейских, которые приехали по месту вызова. Правоохранители остались живы и даже смогли задержать злоумышленника.

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