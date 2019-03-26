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На Запоріжжі госпіталізовано чоловіка, який кинув гранату у поліцейських

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. На Запоріжжі госпіталізовано чоловіка, який викликав поліцейських та кинув у них гранату. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.

На Запоріжжі госпіталізовано чоловіка, який кинув гранату у поліцейських

“26 березня до Пологівського відділу поліції надійшло повідомлення, що біля міста Пологи ходить чоловік з гранатою. На виклик одразу виїхало керівництво відділу поліції та піднято „по тривозі“ особовий склад. Поліцейські не встановили правопорушника, тому опитали свідків, отримали прикмети та почали відпрацювання району. Близько 11:00 у місті Пологи по вулиці Пушкіна наряд групи реагування патрульної поліції встановив правопорушника, проте останній, побачивши працівників поліції, кинув у їх бік гранату”, — йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху було травмовано двох працівників ГРПП 1987 та 1985 років народження, та зловмисника, який застосував гранату, 1989 року народження.

Травмованих госпіталізовано до лікарні. Встановлюються всі обставини події. Вирішується питання про затримання зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ст.348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Запоріжжі чоловік кинув гранату у поліцейських, що приїхали за місцем виклику. Правоохоронці залишились живі і навіть змогли затримати зловмисника.

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