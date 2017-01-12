На железнодорожном пути в Ровенской области перевернулся легковой автомобиль
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 12 января. УНН. Легковой автомобиль сегодня утром перевернулся на железнодорожных путях в райцентре Здолбунов Ровенской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе главного управления ГосЧС Украины в Ровенской области.
Автомобиль мешал движению поездов. Спасатели перевернули легковушку на колеса и отбуксировали.
Водителя в салоне не было. Сейчас полиция устанавливает владельца.
Как сообщили в ведомстве, движение поездов не прекращали, поскольку часть ГосЧС находится рядом с местом происшествия, в течение 15 мин. спасатели оттащили автомобиль с путей.
Напомним, как сообщал УНН, четыре человека пострадали в ДТП в Харькове.