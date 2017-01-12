На залізничній колії на Рівненщині перекинувся легковик
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 12 січня. УНН. Легковий автомобіль сьогодні зранку перекинувся на залізничній колії в райцентрі Здолбунів на Рівненщині. Про це повідомили УНН у прес-службі головного управління ДСНС України в Рівненській області.
Автомобіль заважав руху потягів. Рятувальники перевернули легковик на колеса та відбуксирували.
Водія в салоні не було. Нині поліція встановлює власника.
Як повідомили у відомстві, рух потягів не припиняли, оскільки частина ДСНС знаходиться поруч з місцем події, протягом 15 хв. рятувальники відтягнули автомобіль з колій.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, четверо осіб постраждали в ДТП у Харкові.