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На залізничній колії на Рівненщині перекинувся легковик

На залізничній колії на Рівненщині перекинувся легковик

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 12 січня. УНН. Легковий автомобіль сьогодні зранку перекинувся на залізничній колії в райцентрі Здолбунів на Рівненщині. Про це повідомили УНН у прес-службі головного управління ДСНС України в Рівненській області.

Автомобіль заважав руху потягів. Рятувальники перевернули легковик на колеса та відбуксирували.

Водія в салоні не було. Нині поліція встановлює власника.

Як повідомили у відомстві, рух потягів не припиняли, оскільки частина ДСНС знаходиться поруч з місцем події, протягом 15 хв. рятувальники відтягнули автомобіль з колій.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, четверо осіб постраждали в ДТП у Харкові.

Українські Національні Новини

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