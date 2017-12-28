На завершение строительных работ в "Охматдете" понадобится 16-18 месяцев - Гройсман

"Примерно год назад я был здесь с нашей командой, когда все было развалено, а сам "Охматдет" был символом неэффективности и коррупции. Я год назад пообещал, что мы завершим строительные работы и передадим это заведение в руки врачей. Я рад, что первую часть комплекса мы запустили, а самое главное, что уже есть оборудование, которое начнет функционировать в следующем году, для того чтобы предоставлять детям необходимую помощь, особенно, когда речь идет об онкологических заболеваниях", - заявил В.Гройсман.

Он добавил, что в 2018 году строительство второй очереди комплекса будет продолжено.

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"Я думаю, что саккумилированного в бюджете при эффективном и рациональном использовании хватит завершить строительство за 16-18 месяцев", - резюмировал В.Гройсман.

Корпус, в который прибыл Премьер, начали возводить еще в 2011 году. В 2013 году строительство заморозили и возобновили в 2016 году. Всего больница будет иметь 7 блоков и 10 современных хирургических отделений. Открыть первые отделения должны были еще в ноябре этого года.

Напомним, 13 декабря Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение о введении в эксплуатацию первой очереди обновленного комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" и полноценный запуск больницы.