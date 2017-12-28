На закінчення будівельних робіт в "Охматдиті" знадобиться 16-18 місяців - Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Перший новий корпус дитячої лікарні "Охматдит" зможе прийняти пацієнтів вже в 2018 році. Про це під час відвідування відбудованого корпусу дитячої лікарні Охмадит заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Приблизно рік назад я був тут з нашою командою, коли все було розвалено, а сам "Охматдит" був символом неефективності і корупції. Я рік назад пообіцяв, що ми завершимо будівельні роботи і передамо цей заклад у руки лікарів. Я радий, що першу частину комплексу ми запустили, а найголовніше, що вже є обладнання, яке почне функціонувати в наступному році, для того щоб надавати дітям необхідну допомогу, особливо, коли мова іде про онкологічні захворювання”, — заявив В.Гройсман.
Він додав, що в 2018 році будівництво другої черги комплексу буде продовжено.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гройсман прибув оглянути новий корпус лікарні "Охматдит"
“Я думаю те, що закукумульовано в бюджеті при ефективному і раціональному використані вистачить завершити будівництво за 16-18 місяців”, — резюмував В.Гройсман.
Корпус, до якого прибув Прем’єр, почали зводити ще 2011 року. У 2013 році будівництво заморозили та відновили у 2016 році. Усього лікарня матиме 7 блоків та 10 сучасних хірургічних відділень. Відкрити перші відділення мали ще у листопаді цього року.
Нагадаємо, 13 грудня Кабінет міністрів України на засіданні у середу схвалив рішення про введення в експлуатацію першої черги оновленого комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” і повноцінний запуск лікарні.