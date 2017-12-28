Гройсман прибув оглянути новий корпус лікарні "Охматдит"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прибув оглянути новий корпус лікарні “Охматдит”, передає кореспондент УНН з місця події.
За словами співробітників охорони і прес-служби голови уряду, відвідування лікарні не передбачало присутність преси.
Наразі В.Гройсман в супроводі в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун обходить один з корпусів лікарні. Варто зазначити, що обладнання та інша техніка ще не встановлена.
Корпус, до якого прибув Прем’єр, почали зводити ще 2011 року. У 2013 році будівництво заморозили та відновили у 2016 році. Усього лікарня матиме 7 блоків та 10 сучасних хірургічних відділень. Відкрити перші відділення мали ще у листопаді цього року.
Нагадаємо, 13 грудня Кабінет міністрів України на засіданні у середу схвалив рішення про введення в експлуатацію першої черги оновленого комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" і повноцінний запуск лікарні.