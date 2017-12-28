Гройсман прибыл осмотреть новый корпус больницы "Охматдет"

По словам сотрудников охраны и пресс-службы главы правительства, посещение больницы не предусматривало присутствие прессы.

Сейчас В.Гройсман в сопровождении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун обходит один из корпусов больницы. Стоит отметить, что оборудование и другая техника ещё не установлена.

Корпус, в который прибыл Премьер, начали возводить еще в 2011 году. В 2013 году строительство заморозили и возобновили в 2016 году. Всего больница будет иметь 7 блоков и 10 современных хирургических отделений. Открыть первые отделения должны были еще в ноябре этого года.

Напомним, 13 декабря Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение о введении в эксплуатацию первой очереди обновленного комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" и полноценный запуск больницы.