Кабмін схвалив введення в експлуатацію першої черги "Охматдиту"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу схвалив рішення про введення в експлуатацію першої черги оновленого комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" і повноцінний запуск лікарні, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.
"Сьогодні ми ухвалюємо рішення про повноцінний запуск першої черги комплексу", - сказав під час представлення рішення Прем’єр-міністра Володимир Гройсман.
Очільник уряду подякував усім, хто долучився до виконання всіх робіт, і дав доручення МОЗ забезпечити все, аби за "два-три місяці" лікарня приймала перших пацієнтів.
Як зазначається, за планом перша черга великого лікувального комплексу площею понад 26 тис. квадратних метрів буде містити системи МРТ та інше обладнання, яке дозволить проводити надскладні процедури дітям різного віку.
Нагадаємо, "Охматдиту" повернули арештоване обладнання.