Кабмин одобрил введение в эксплуатацию первой очереди "Охматдета"

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 97516 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101721 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102082 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116052 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103207 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105741 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112627 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117225 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123046 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134765 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Кабмин одобрил введение в эксплуатацию первой очереди "Охматдета"

Кабмин одобрил введение в эксплуатацию первой очереди "Охматдета"

Киев  •  УНН

 • 12164 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение о введении в эксплуатацию первой очереди обновленного комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" и полноценный запуск больницы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Сегодня мы принимаем решение о полноценном запуске первой очереди комплекса", - сказал во время представления решения премьер-министра Владимир Гройсман.

Глава правительства поблагодарил всех, кто приобщился к выполнению всех работ, и дал поручение Минздраву обеспечить все, чтобы за "два-три месяца" больница принимала первых пациентов.

Как отмечается, по плану первая очередь крупного лечебного комплекса площадью более 26 тыс. квадратных метров будет содержать системы МРТ и другое оборудование, которое позволит проводить сложнейшие процедуры детям разного возраста.

Напомним, "Охматдету" вернули арестованное оборудования.

Украинские Национальные Новости

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