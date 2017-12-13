Кабмин одобрил введение в эксплуатацию первой очереди "Охматдета"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение о введении в эксплуатацию первой очереди обновленного комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" и полноценный запуск больницы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Сегодня мы принимаем решение о полноценном запуске первой очереди комплекса", - сказал во время представления решения премьер-министра Владимир Гройсман.
Глава правительства поблагодарил всех, кто приобщился к выполнению всех работ, и дал поручение Минздраву обеспечить все, чтобы за "два-три месяца" больница принимала первых пациентов.
Как отмечается, по плану первая очередь крупного лечебного комплекса площадью более 26 тыс. квадратных метров будет содержать системы МРТ и другое оборудование, которое позволит проводить сложнейшие процедуры детям разного возраста.