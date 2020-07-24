На западе Украины возобновляют курсирование еще полсотни пригородных поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. АО "Укрзализныця" с 24 июля возобновляеи курсирование 46 пригородных поездов по Львовской железной дороге. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании.
"Укрзализныця возобновляет курсирование 46 пригородных территории обслуживания Львовской железной дороги. Первые из них отправятся в рейсы уже 24 июля, остальные - на следующей неделе", - говорится в сообщении.
Так, с 24 июля возобновятся 11 пригородных поездов, с 25 июля - девять, а с 27 июля - еще один. До 1 августа в компании обещают возобновить курсирование еще 25 пригородных поездов.
"Во время путешествий обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вынуждены вызвать работников Национальной полиции Украины", - указали в компании.
Напомним, в поездах в Киев и обратно решили продавать билеты на все места.