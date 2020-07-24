На западе Украины возобновляют курсирование еще полсотни пригородных поездов

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 63496 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103759 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108668 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136572 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111664 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133028 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102368 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102632 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104746 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102155 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На западе Украины возобновляют курсирование еще полсотни пригородных поездов

На западе Украины возобновляют курсирование еще полсотни пригородных поездов

Киев  •  УНН

 • 19125 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. АО "Укрзализныця" с 24 июля возобновляеи курсирование 46 пригородных поездов по Львовской железной дороге. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании.

"Укрзализныця возобновляет курсирование 46 пригородных территории обслуживания Львовской железной дороги. Первые из них отправятся в рейсы уже 24 июля, остальные - на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Так, с 24 июля возобновятся 11 пригородных поездов, с 25 июля - девять, а с 27 июля - еще один. До 1 августа в компании обещают возобновить курсирование еще 25 пригородных поездов.

"Во время путешествий обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вынуждены вызвать работников Национальной полиции Украины", - указали в компании.

Напомним, в поездах в Киев и обратно решили продавать билеты на все места.

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