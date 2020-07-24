На заході України відновлюють курсування ще пів сотні приміських поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. АТ "Укрзалізниця" з 24 липня відновлює курсування 46 приміських поїздів по Львівській залізниці. Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.
"Укрзалізниця відновлює курсування 46 приміських територією обслуговування Львівської залізниці. Перші з них вирушать у рейси вже 24 липня, решта — на наступному тижні", - йдеться у повідомленні.
Так, з 24 липня відновляться 11 приміських поїздів, з 25 липня - дев'ять, а з 27 липня - ще один. До 1 серпня у компанії обіцяють відновити курсування ще 25 приміських поїздів.
"Під час подорожей обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. У разі виявлення порушень залізничники будуть вимушені викликати працівників Національної поліції України", - вказали у компанії.
Нагадаємо, у поїздах до Києва та зворотно вирішили продавати квитки на всі місця.