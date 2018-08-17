На Закарпатье нашли тайник наркотиков на сумму около 39 миллионов гривен

"Работники полиции Закарпатской области провели обыск и изъяли из арендованной фермерской территории и относящихся к ней помещений посевы каннабиса, а также подготовленной к расфасовки и упакованной марихуаны. По предварительной оценке, стоимость изъятого составляет около 39 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Так, 16 августа полиция получила оперативную информацию о том, что на одном из земельных участков между селами Розовка и Холмок возможно наличие наркотических веществ. Выяснилось, что на этой территории площадью около одного гектара, которая сдавалась в аренду, имеющиеся специально оборудованные капельной системой полива участка с кустами марихуаны. Также в нескольких заброшенных хозяйственных помещениях правоохранители нашли стебли конопли, которая готовилась для расфасовки, а еще сухое наркотическое вещество, расфасованное в специальные пакеты и стеклянные банки для консервирования.

"Территория была замаскирована под хозяйственное угодья и охранялась собаками. Также правоохранители обнаружили несколько камер видеонаблюдения. Во время обыска изъято 130 килограммов высушенной марихуаны и 123 стебли размером от 80 сантиметров до 2 метров 20 сантиметров", - рассказали в полиции.

Кроме того, установили личность владельца фермерского хозяйства. Им оказался 51-летний мужчина - житель Ужгородского района.

"Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении указанного уголовного преступления и избрании меры пресечения. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства. Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст.310 Уголовного кодекса Украины (Посев или выращивание снотворного мака или конопли). Следствие по делу продолжается", - отметили в ГУНП.

Напомним, житомирские правоохранители разоблачили канал распространения наркотиков в государственных масштабах.