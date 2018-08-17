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На Закарпатті знайшли сховок наркотиків на близько 39 мільйонів гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Поліцейські на Закарпатті під час обшуку знайшли сховок наркотичних речовин вартістю приблизно 39 мільйонів гривень. Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції, передає УНН.

На Закарпатті знайшли сховок наркотиків на близько 39 мільйонів гривень

"Працівники поліції Закарпатської області провели обшук і вилучили з орендованої фермерської території та належних до неї приміщень посіви канабісу, а також підготованої до розфасування та запакованої марихуани. За попередньою оцінкою, вартість вилученого складає близько 39 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Так, 16 серпня поліція отримала оперативну інформацію про те, що на одній із земельних ділянок між селами Розівка та Холмок можлива наявність наркотичних речовин. З'ясувалося, що на цій території площею близько одного гектара, яка здавалася в оренду, наявні спеціально облаштовані крапельною системою поливу ділянки з кущами марихуани. Також у кількох закинутих господарських приміщеннях правоохоронці знайшли стебла коноплі, яка готувалася для розфасування, а ще суху наркотичну речовину, розфасовану у спеціальні пакети та скляні банки для консервування.

"Територія була замаскована під господарське угіддя та охоронялася собаками. Також правоохоронці виявили кілька камер відеоспостереження. Під час обшуку вилучено 130 кілограмів висушеної марихуани та 123 стебла розміром від 80 сантиметрів до 2 метрів 20 сантиметрів", - розповіли в поліції.

Крім того, встановили особу власника фермерського господарства. Ним виявився 51-річний чоловік - житель Ужгородського району.

"Він затриманий у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо оголошення йому підозри у вчинені вказаного кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини. Попередня правова кваліфікація - ч. 2 ст.310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Слідство у справі триває", - зазначили у ГУНП.

Нагадаємо, житомирські правоохоронці викрили канал поширення наркотиків у державних масштабах. 

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