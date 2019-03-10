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На Закарпатье осудили шестерых членов наркогруппировки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Ужгородский горрайонный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей шести жителям Закарпатской области, которые на протяжении длительного времени совершали наркопреступления на территории Украины в составе преступной группировки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Национальной Полиции Украины в Закарпатской области.

"Следственный судья, заслушав ходатайство прокуратуры, принял взвешенное решение избрать шести подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток, с возможностью внесения залога", - говорится в сообщении правоохранителей.

Добавляется, что общая сумма залога для всех подозреваемых составляет более 4,5 млн гривен.

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Напомним, 8 марта, работники управления противодействия наркопреступности совместно со следователями следственного управления ГУНП в Закарпатской области, бойцами корда и роты полиции особого назначения, под процессуальным руководством областной прокуратуры провели спецоперацию по задержанию членов организованной преступной группировки. Они наладили из-за рубежа канал поставок психотропного вещества "метамфетамин", и занимались его распространением на территории Украины.

В ходе следственно-оперативных мероприятий проведено более 20 обысков у фигурантов уголовного производства. Работники полиции изъяли у них наркотические вещества, оружие, автомобили и деньги в крупных размерах.

Среди членов группировки были четко распределены их основные роли, в частности, одни преступники занимались поставками метамфетамина в Украину, другие - распространением наркотиков на территории государства, и каждый выполнял непосредственно свою "работу".

Добавим, что месячный доход наркопреступников оценивается в почти миллион гривен.

По факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. За это преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал В НН, в Харькове лейтенант полиции и владелец одного из ночных развлекательных клубов организовали сеть сбыта наркотиков.

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