На Закарпатье осудили шестерых членов наркогруппировки

КИЕВ. 10 марта. УНН. Ужгородский горрайонный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей шести жителям Закарпатской области, которые на протяжении длительного времени совершали наркопреступления на территории Украины в составе преступной группировки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Национальной Полиции Украины в Закарпатской области.