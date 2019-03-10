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На Закарпатті засудили шістьох членів наркоугруповання

На Закарпатті засудили шістьох членів наркоугруповання

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Ужгородський міськрайонний суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою шістьом жителям Закарпатської області, які протягом тривалого часу здійснювали наркозлочини на території України у складі злочинного угрупування. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Національної Поліції України у Закарпатській області.

“Слідчий суддя, заслухавши клопотання прокуратури, ухвалив зважене рішення обрати шістьом підозрюваним міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб, з можливістю внесення застави”, — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Додається, що загальна сума застави для усіх підозрюваних становить понад 4,5 мільйонів гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Торік з незаконного обігу Нацполіція вилучила понад 4 тон наркотиків

Нагадаємо, 8 березня, працівники управління протидії наркозлочинності спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Закарпатській області, бійцями КОРДу та роти поліції особливого призначення, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури провели спецоперацію з затримання членів організованого злочинного угрупування. Вони налагодили з-за кордону канал поставок психотропної речовини “метамфетамін”, та займалися її розповсюдженням на території України.

У ході слідчо-оперативних заходів проведено понад 20 обшуків у фігурантів кримінального провадження. Працівники поліції вилучили у них наркотичні речовини, зброю, автомобілі та гроші у великих розмірах.

Серед членів угрупування були чітко розподілені їх основні ролі, зокрема, одні правопорушники займалися поставками метамфетаміну в Україну, інші — розповсюдженням наркотиків на території держави, і кожен виконував безпосередньо свою “роботу”.

Додамо, що місячний прибуток наркозлочинців оцінюється в майже мільйон гривень.

За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України, тобто незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За цей злочин передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, у Харкові лейтенант поліції та власник одного з нічних розважальних клубів організували мережу збуту наркотиків.

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