На Закарпатті засудили шістьох членів наркоугруповання

КИЇВ. 10 березня. УНН. Ужгородський міськрайонний суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою шістьом жителям Закарпатської області, які протягом тривалого часу здійснювали наркозлочини на території України у складі злочинного угрупування. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Національної Поліції України у Закарпатській області.