На Закарпатье в микроавтобусе пограничники обнаружили контрабандную партию сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Очередной тайник с сигаретами выявили в субботу утром в пункте пропуска "Дьяково" на украинско-румынской границе пограничники Мукачевского отряда совместно с таможенниками. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Мукачевского пограничного отряда.
В 4:25 в пункт пропуска под управлением 35-летнего гражданина Украины, жителя города Ковель, прибыл микроавтобус марки "Фиат Дукато". При проведении углубленного осмотра данного транспортного средства общая обзорная группа обнаружила скрытые в двойном днище микроавтобуса 7500 пачек сигарет без акцизных марок Украины.
Табачные изделия и микроавтобус у мужчины изъяли. Сумма оценки изъятого "Фиат Дукато" 1999 года выпуска, составила 100 000 гривен.
Напомним, сотрудники Государственной пограничной службы Украины пресекли две попытки перемещения сигарет в страны ЕС.