На Закарпатье в микроавтобусе пограничники обнаружили контрабандную партию сигарет

В 4:25 в пункт пропуска под управлением 35-летнего гражданина Украины, жителя города Ковель, прибыл микроавтобус марки "Фиат Дукато". При проведении углубленного осмотра данного транспортного средства общая обзорная группа обнаружила скрытые в двойном днище микроавтобуса 7500 пачек сигарет без акцизных марок Украины.

Табачные изделия и микроавтобус у мужчины изъяли. Сумма оценки изъятого "Фиат Дукато" 1999 года выпуска, составила 100 000 гривен.

Напомним, сотрудники Государственной пограничной службы Украины пресекли две попытки перемещения сигарет в страны ЕС.