На Закарпатті в мікроавтобусі прикордонники виявили контрабандну партію цигарок
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Черговий сховок з сигаретами виявили в суботу вранці в пункті пропуску "Дякове", що на українсько-румунському кордоні прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками. Про це УНН повідомили у прес-службі Мукачівського прикордонного загону.
О 4:25 в пункт пропуску під керуванням 35-річного громадянина України, мешканця міста Ковель, прибув мікроавтобус марки "Фіат Дукато". Під час проведення поглибленого огляду даного транспортного засобу спільна оглядова група виявила приховані у подвійному днищі мікроавтобуса 7500 пачок сигарет без акцизних марок України.
Тютюнові вироби та мікроавтобус у чоловіка вилучили. Сума оцінки вилученого "Фіат Дукато" 1999 року випуску, склала 100 тисяч гривень.
Нагадаємо, співробітники Державної прикордонної служби України завадили двом спробам переміщення сигарет в країни ЄС.