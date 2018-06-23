На Закарпатье лагерь засыпало снегом: спасатели рассказали о состоянии детей
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Спасатели пока не добрались до детского лагеря в Раховском районе, где сегодня выпал снег. Об этом УНН сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС в Закарпатской области.
"Спасатели еще не добрались до лагеря. Дети находятся в местности, куда можно добраться только пешим ходом. Машиной до них добраться невозможно. Когда спасатели доберутся, уже будет понятно, какое состояние у детей. Но по сообщению, обморожение никто из детей не получил. У них было соответствующее снаряжение и палатки, где они и переночевали", - отметили в ГСЧС.
Напомним, в связи с резким понижением температуры в ночь на субботу, 23 июня, на высокогорье выпал снег. Спасатели эвакуируют детский лагерь.