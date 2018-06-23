На Закарпатті табір засипало снігом: рятувальники розповіли про стан дітей

"Рятувальники ще не дісталися до табору. Діти перебувають у місцевості, куди можна дістатися лише пішим ходом. Машиною до них дістатися неможливо. Коли рятувальники доберуться, уже буде зрозуміло, який стан у дітей. Але за повідомленням, обмороження ніхто з дітей не дістав. Вони мали відповідне спорядження та палатки, де вони і переночували", – зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, у зв'язку з різким пониженням температури в ніч на суботу, 23 червня, на високогір'ї випав сніг. Рятувальники евакуйовують дитячий табір.