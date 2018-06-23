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На Закарпатті табір засипало снігом: рятувальники розповіли про стан дітей

Київ • УНН

 • 23919 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Рятувальники поки не дісталися до дитячого табору на Рахівщині, де сьогодні випав сніг. Про це УНН повідомили у прес-центрі ГУ ДСНС у Закарпатській області.

"Рятувальники ще не дісталися до табору. Діти перебувають у місцевості, куди можна дістатися лише пішим ходом. Машиною до них дістатися неможливо. Коли рятувальники доберуться, уже буде зрозуміло, який стан у дітей. Але за повідомленням, обмороження ніхто з дітей не дістав. Вони мали відповідне спорядження та палатки, де вони і переночували", – зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, у зв'язку з різким пониженням температури в ніч на суботу, 23 червня, на високогір'ї випав сніг. Рятувальники евакуйовують дитячий табір. 

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