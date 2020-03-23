На Закарпатье горел мебельный цех
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. На Закарпатье произошел пожар на территории цеха по изготовлению мебели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УГСЧС в Закарпатской области.
"23 марта в 5:50 в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение о пожаре на территории цеха по изготовлению мебели, расположенного в селе Чернотисово Виноградовского района. Возгорание в подсобном помещении заметил охранник во время планового обхода", - говорится в сообщении.
Указано, что тушение пожара осложнялось тем, что внутри подсобного помещения хранилось много деревянных каркасов для изготовления мебели, кожи и поролона.
"Несмотря на это, уже в 6:19 бойцы ГСЧС локализовали возгорание, защитив от уничтожения расположенный вплотную цех. Окончательно пожар был ликвидирован в 8:40. Пламя уничтожило крышу подсобного помещения на площади 120 кв. м, а также окна, двери и материалы для изготовления мебели", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что правоохранительные органы работают над установлением причины возникновения пожара.
Напомним, в Днепропетровской области в результате пожара погиб домашний скот.