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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101208 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104574 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 106575 просмотра

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На Закарпатье горел мебельный цех

На Закарпатье горел мебельный цех

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КИЕВ. 23 марта. УНН. На Закарпатье произошел пожар на территории цеха по изготовлению мебели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УГСЧС в Закарпатской области.

"23 марта в 5:50 в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение о пожаре на территории цеха по изготовлению мебели, расположенного в селе Чернотисово Виноградовского района. Возгорание в подсобном помещении заметил охранник во время планового обхода", - говорится в сообщении.

Указано, что тушение пожара осложнялось тем, что внутри подсобного помещения хранилось много деревянных каркасов для изготовления мебели, кожи и поролона.

"Несмотря на это, уже в 6:19 бойцы ГСЧС локализовали возгорание, защитив от уничтожения расположенный вплотную цех. Окончательно пожар был ликвидирован в 8:40. Пламя уничтожило крышу подсобного помещения на площади 120 кв. м, а также окна, двери и материалы для изготовления мебели", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что правоохранительные органы работают над установлением причины возникновения пожара.

Напомним, в Днепропетровской области в результате пожара погиб домашний скот.

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