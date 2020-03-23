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На Закарпатті горів меблевий цех

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. На Закарпатті сталася пожежа на території цеху з виготовлення меблів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу УДСНС у Закарпатській області.

“23 березня о 5:50 до оперативно-рятувальної служби Закарпаття надійшло повідомлення про пожежу на території цеху з виготовлення меблів, розташованого в селі Чорнотисово Виноградівского району. Загорання у підсобному приміщенні помітив охоронець під час планового обходу”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що гасіння пожежі ускладнювалося тим, що всередині підсобного приміщення зберігалося багато дерев’яних каркасів для виготовлення меблів, шкіри та поролону.

“Попри це, вже о 6:19 бійці ДСНС локалізували загорання, захистивши від знищення розташований впритул цех. Остаточно пожежу ліквідували о 8:40. Полум’я знищило дах підсобного приміщення на площі 120 кв. м, а також вікна, двері та матеріали для виготовлення меблів”, - повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що правоохоронні органи працюють над встановленням причини виникнення пожежі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині внаслідок пожежі загинула свійська худоба.

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