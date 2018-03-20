На Закарпатье горит четырехэтажный торговый центр
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 20 марта. УНН. В с.Нересница Тячевского района продолжается ликвидация пожара в четырехэтажном торговом центре. Эту информацию УНН подтвердили в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области.
Сегодня в Службу спасения "101" сообщили о пожаре в четырехэтажном торговом центре на ул. Мира в с. Нересниця Тячевского района.
"По указанному адресу были направлены бойцы ГСЧС 8-й государственной пожарно-спасательной части г.Тячев, государственного пожарно-спасательного поста пгт Дубовое и пожарных местных пожарных команд населенных пунктов Угля, Нересниця и Тереза.
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Пожар удалось локализовать в 08:35. Ее площадь ориентировочно составляет около 1000 кв. м.
Ликвидация пожара продолжается. На месте работает 6 единиц основной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава ", - сообщила УНН пресс-секретарь ГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.