На Закарпатті горить чотириповерховий торговий центр

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УЖГОРОД-КИЇВ. 20 березня. УНН. У с.Нересниця Тячівського району триває ліквідація пожежі в чотириповерховому торговому центрі. Цю інформацію УНН підтвердили у прес-службі У ДСНС у Закарпатській області.

Сьогодні до Служби порятунку “101” повідомили про пожежу в чотириповерховому торговому центрі, що на вул. Миру в с. Нересниця Тячівського району.

“За вказаною адресою було направлено бійців ДСНС 8-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Тячів, державного пожежно-рятувального поста смт Дубове та вогнеборців місцевих пожежних команд населених пунктів Угля, Нересниця та Тереза.

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Пожежу вдалося локалізувати о 08:35. Її площа орієнтовно становить близько 1000 кв. м.

Ліквідація пожежі триває. На місці працює 6 одиниць основної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу”, — повідомила УНН речниця УДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.

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