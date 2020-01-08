На Закарпатье мужчина в диско-баре облил бензином иностранца и поджег его
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. На Закарпатье в диско-баре произошел конфликт между мужчинами, в результате чего местный житель облил иностранца, вероятно, бензином, и поджег. Жителя Латвии доставили в больницу с ожогами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП области.
Сообщается, что сегодня, 8 января, около 5:00 утра, иршавские правоохранители получили сообщение о том, что в реанимационное отделение с ожогами лица и рук доставлен 25-летний гражданин Латвии.
"Как выяснили правоохранители, травмы 25-летний житель города Рига получил в диско-баре в селе Долгое. К тому времени иностранец гостил у родственников, местных жителей.
В развлекательном заведении между иностранцем и 23-летним жителем села Долгое возник конфликт. Вскоре после ссоры местный житель облил мужчину из бутылки с жидкостью, вероятно, бензином, и поджег. После этого убежал. В результате, пострадавший получил телесные повреждения обеих рук, ожоги туловища, лица и дыхательных путей. Сейчас латвиец находится в реанимационном отделении Иршавской районной больницы", - говорится в сообщении.
Указано, что житель села Долгое, подозреваемый в совершении преступления, задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.
По факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 15 части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства дела, причины конфликта и опрашивают свидетелей.
Напомним, в Одесской области умер 5-месячный ребенок, которого облили кипятком.